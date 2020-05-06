Москва, , 16:09 — REGNUM Общий объем налоговых отсрочек, предоставленных российским предпринимателям в связи с кризисом, оценивается в 217 млрд рублей. Об этом заявил 6 мая глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина.

Общий объём перенесенных налогов превысил 217 млрд рублей, отметил он. Количество обращений в банки за кредитными каникулами — отсрочками, которые даются в связи с распространением коронавируса, достигло 35 тыс. Одобрены 60% их них, речь идёт о договорах на почти 68 млрд рублей.

Министр добавил, что 6 млн человек трудятся в отраслях, пострадавших из-за кризиса. Из них половина заняты в малом и среднем предпринимательстве. Бизнес напрямую получил поддержку в размере 80 млрд рублей. Её главная цель — сохранение персонала предприятий.

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