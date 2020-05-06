Москва, , 15:55 — REGNUM В России из на выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, выделено из бюджета 9,5 млрд рублей. Об этом 6 мая заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Об этом Котяков заявил на совещании по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом, которое проводит президент страны Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, программа действует с 2007 года и направлена на поддержку семей с детьми. Сегодня за первого ребенка выделяется сумма в размере 466,6 тыс. рублей, за второго — дополнительно 150 тыс. рублей.

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