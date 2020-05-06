Москва, , 15:53 — REGNUM Число безработных в России выросло до 1 млн 243 тыс. человек. Об этом заявил министр труда Антон Котяков 6 мая в ходе видеосовещания с президентом Владимиром Путиным.

Он уточнил, что после 1 марта на учёт в качестве безработных встали 735 тыс. человек.

Люди, потерявшие работу после 1 марта, будут получать пособия, составляющие минимальный размер оплаты труда — 12 130 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Котяков заявлял о 950 тыс. безработных в России.

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