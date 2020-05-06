Осло, , 15:35 — REGNUM Китайская компания BYD в конце 2020 года собирается вывести на норвежский автомобильный рынок электрический кроссовер Tang EV600. Об этом сообщает издание SpeedMe.ru.

Автопроизводитель также планирует расширить модельную линейку Tang EV600 — в неё должны войти фургоны, грузовики и тягачи.

Норвегия станет первой европейской страной, где будут выпускаться электрокары бренда BYD. Эта страна выбрана первой из-за того, что здесь высокий спрос на электромобили и развитая для этого типа машин инфраструктура.

Tang EV600 последнего поколения имеет комплектацию с пятью и семью вариантами посадочных мест.

Мощность силовой установки электрокроссовера составляет 483 л. с. Авто имеет четыре мотора, которые питает батарея ёмкостью 82,8 кВт-ч. Запас хода электрического кроссовера составляет 600 км. От 0 до 100 км/ч модель разгоняется всего за 4,4 секунды.

В КНР Tang EV600 стоит от 260 тыс. юаней (2,68 млн рублей).

Ранее стало известно, что китайская компания Zotye, поставляющая на рынок РФ автомобили белорусской сборки, в ближайшее время станет импортировать свои модели из КНР.

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