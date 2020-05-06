Москва, , 15:27 — REGNUM

Снабдить деньгами граждан, которые лишились доходов в силу принудительной изоляции, просто необходимо, проблемы же в экономике — это как раз результат плохой работы министров, которые сейчас выступают против раздачи денег, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 6 мая, комментируя высказывания министра финансов Антона Силуанова.

Ранее Силуанов в интервью «Ведомостям» сказал, что власти России могли бы прибегнуть к механизму прямой раздачи денег населению только в том случае, если бы рубль являлся мировой резервной валютой.

«Антон Силуанов принадлежит у нас к той категории политиков, которая способна через свои высказывания придать любой хорошей идее отрицательное звучание. Или, наоборот, пробудить к любой критикуемой ими идее интерес как к идее положительной. Одним словом, никакого рейтинга у думающей публики он не имеет — разве что отрицательный.

В данном случае это хорошо, что именно Силуанов критикует идею прямой раздачи денежных средств населению. Потому что идея эта — правильная, конечно, при её умном воплощении. Другими словами, при раздаче денег в значимых размерах тем, кто сейчас оказался на грани выживания: малообеспеченным семьям с детьми, людям, не имеющим сбережений (таких у нас в стране большинство), самозанятым и представителям мелкого бизнеса, потерявшим в результате карантинных мер источник своих доходов. Отклики о действенности объявленных государством мер поддержки — и в интернете, и в живом общении — преимущественно отрицательные.

Поэтому, что бы ни говорил Антон Силуанов, снабдить граждан деньгами, после того как большую часть их доходов у них в силу принудительной изоляции отобрали, было бы правильно. Это просто необходимо!