Москва, , 15:45 — REGNUM Тот факт, что рубль не является резервной валютой, не ограничивает возможности государства в плане выдачи денег населению в качестве меры финансовой поддержки в период самоизоляции. Об этом 6 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Эксперт отметил, что заявление министра финансов Антона Силуанова, обосновавшего невозможность выдачи денег населению тем обстоятельством, что рубль не является резервной валютой, далеко от реального положения вещей.

«Статус резервной валюты никак не влияет на выдачу или невыдачу гражданам денег напрямую. Это параллельные миры. Если выделять средства за счет сокращения других расходов бюджета, то никакого влияния на макроэкономические показатели не окажет. Потому министр, видимо, неудачно выразился», — заявил экономист.

Более того, для макроэкономики важен совокупный спрос и не важно, кто его формирует — граждане или компании. Поэтому, с учетом трудностей людей, которые не могут работать из-за режима самоизоляции, логично было бы часть бюджетных расходов сократить и перенаправить на выплаты гражданам, подытожил Хестанов.

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