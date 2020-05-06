Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM Петербургский завод «Севкабель» — первый в стране по кабельному производству — меняет локацию. Он готов к переезду из центра города, с Кожевенной линии Васильевского острова, на территорию технопарка, который реализует «Кировский завод» в Кировском районе Северной столицы.

Релокация на новую площадку в 55 тыс. кв. метров должна быть завершена к концу 2020 года, а к апрелю 2021-го — запущены производственные линии, сообщает РБК.

Для запуска завод не только купит новое оборудование, но и перевезет старое, однако линии будут демонтироваться по очереди, чтобы не потребовалось прерывать работу. «Севкабель» рассчитывает получить новые возможности для расширения производства за счет переезда в развивающийся индустриальный кластер. Стоимость такого перемещения оценивали в 300 млн рублей.

Что произойдет с площадками предприятия на Кожевенной линии Васильевского острова, в «Севкабеле» пока не раскрывают.