Прага, , 14:46 — REGNUM Чешская компания MW Motors обнародовала стоимость внедорожника Spartan с электромотором, который был создан на базе УАЗ «Хантер». Об этом сообщается на сайте компании.

Стоимость электрического УАЗ «Хантер» будет составлять 40 тысяч евро (3,3 миллиона рублей). Стоит отметить, что на российском авторынке обычный УАЗ «Хантер» обойдется по цене от 737 тыс. рублей.

Внедорожник Spartan получил только один вариант аккумулятора, хотя ранее предполагалось, что их будет несколько. Таким образом, на одном заряде машина может проехать всего 200 км.

По мнению главы компании Мориса Уорда, клиентам не нужен электрический внедорожник, способный проезжать большее расстояние.

Напомним, электрический внедорожник на базе УАЗ «Хантер» предназначен для стран с левосторонним движением. Новинка поступит в продажу в третьем квартале 2020.

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