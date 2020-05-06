Ульяновск, , 14:45 — REGNUM В Ульяновской области для собственников торговых центров и нежилых помещений в 2020 году будет снижен налог на имущество. Льготами бизнесмены смогут воспользоваться, если торгово-инфраструктурный объект получил статус приоритетного, сообщается на сайте Законодательного собрания региона.

Государственная поддержка будет оказана собственникам административно-деловых и торговых центров и нежилых помещений, используемых под размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания площадью более 150 кв. метров.

«Он (закон) обеспечивает возможность для владельцев зданий и помещений уплачивать региональные налоги в меньшем размере в случае присвоения последним статуса приоритетных торгово-инфраструктурных объектов», — говорится в сообщении.

Депутаты поддержали закон о снижении ставки с 2% на имущество для торгово-инфраструктурных объектов. В зависимости от категории объекта ставка обнулится, либо не превысит 1%. Размер ставки будет определён в зависимости от среднемесячного дохода от сдачи площадей арендаторам, деятельность которых была приостановлена в связи с коронавирусом.

По расчётам властей, данной льготой смогут воспользоваться 135 собственников объектов недвижимости, а освобождение от арендных платежей на период ограничений получат не менее 2000 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Ульяновской области также поддержали дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Для 19 отраслей ставки по упрощённой системе налогообложения сокращаются с 15% до 5% и с 6% до 1%. Также устанавливаются налоговые льготы в размере 1% аптечным организациям.