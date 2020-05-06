Тбилиси, , 14:48 — REGNUM Размер доходов, поступающих в бюджет Тбилиси, сократился на фоне пандемии коронавируса. Такое заявление во время совещания 6 мая сделал мэр грузинской столицы Каха Каладзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Исходя из создавшегося положения, существующая в части бюджетных доходов картина ухудшилась, сожалению», — сказал Каладзе.

Он отметил, что это связано с тяжелым положением, в котором оказался бизнес из-за мер введенных для борьбы с распространением коронавируса. Мэр Тбилиси пообещал поддержать столичных предпринимателей.

Каладзе добавил, что для возвращения ситуации к положению, бывшему до пандемии городским властям «нужно будет работать с десятикратной и стократной силой» по 24 часа в сутки.

Напомним, экономика в Грузии была выстроена таким образом, что она сильно зависела от туристического бизнеса. Вспышка коронавируса привела к его остановке, что вызвало кризис во многих смежных секторах экономики.

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