Стокгольм, , 15:21 — REGNUM 6 мая один из крупнейших медиаконгломератов Скандинавии Schibsted, которому принадлежат такие шведские газеты, как Aftonbladet и Svenska Dagbladet, объявил, что в результате финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса, ему придется сокращать расходы на сумму в $50 миллионов. Об этом 6 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Так, доходы газеты Aftonbladet уменьшились на $5,8 миллионов по результатам первого квартала 2020 года. По данным представителей правления издания, до 2021 года руководству газеты придется предпринимать меры по сокращению расходов в размере $10 миллионов.

В своем заявлении издатель газеты Лена Самуэльссон сообщила, что «это тяжелые времена для медиаиндустрии» и чтобы обеспечить устойчивость Aftonbladet в цифровом мире, теперь руководство должно изменить свою политику и больше экономить.