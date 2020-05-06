Москва, , 14:26 — REGNUM Выполнить сделку по снижению нефтедобычи на все 100% смогут не все страны-участницы ОПЕК+, считают в Минэнерго РФ. Об этом 6 мая рассказал замминистра энергетики России Павел Сорокин в интервью на онлайн-ресурсах Фонда «Росконгресс».

"Да, наверно, не у всех стран получится на 100% выполнить сделку, потому что мы знаем, что в ряде стран большое присутствие международных компаний, которые имеют более 50% добычи», — заявил замминистра.

При этом он уточнил, что в Минэнерго рассчитывают, что всеми будут приложены максимальные усилия для выполнения данной сделки.

Также Сорокин указал, что главным фактором, влияющим на поведении и дисциплину сторон в данном вопросе, окажет понимание наказания за отсутствие действий по данному соглашению, которым будет новый коллапс нефтяного рынка.

«В нем не заинтересован никто», — подчеркнул заместитель министра энергетики РФ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение об отказе от введения пропорционального сокращения нефтедобычи для местных специализирующихся на этих компаний приняла железнодорожная комиссия Техаса, являющаяся регулятором нефтяной отрасли данного штата.