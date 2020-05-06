Москва, , 14:24 — REGNUM Переболела COVID-19 в очень легкой форме. Никаких симптомов особо не было, даже не догадывалась. Просто взяли анализ и выявили наличие вируса, заявила корреспонденту ИА REGNUM бухгалтер одной из больниц в Нижнем Новгороде Ирина Талашкевич, переболевшая COVID-19.

«Хорошо, что вовремя выявили, потому что могли быть какие-то непредсказуемые последствия и осложнения. Одна из особенностей болезни — бессимптомность.

Кашля не было, засвербило в носу, и температура поднялась чуть выше 37 градусов. То есть я не почувствовала, что заразилась коронавирусом, он никак не проявил себя, только тест оказался положительным.

Провела две недели в режиме самоизоляции, соблюдая все предписания врачей. В настоящее время начала работать. На работу хожу каждый день, применяя средства защиты — маску и перчатки.

Тем, кто опасается заразиться коронавирусом, рекомендую по возможности оставаться дома и работать удаленно. Тем, кому нужно ездить, обязательно надевать маски и перчатки.

Никто не знает, где можно встретить коронавирус — и в транспорте, и магазине, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности. Нужно беречь себя», — пояснила Ирина Талашкевич.

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