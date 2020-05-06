Ульяновск, , 14:14 — REGNUM В Ульяновской области на заседании регионального Законодательного собрания приняты дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Прежде всего это касается налоговых послаблений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В 2020 году для 19 высокорисковых отраслей будут снижены ставки по упрощённой системе налогообложения с 15% до 5% и с 6% до 1%. Прежде всего это коснётся пассажирских перевозчиков, СМИ, гостиничного бизнеса, услуг в сфере образования, спорта и культуры, индустрии развлечений и красоты, санаторно-курортных организаций.

Также устанавливаются налоговые льготы в размере 1% аптечным организациям. Парламентарии ссылаются на то, что это позволит сдержать рост цен на лекарства и сохранить аптеки в малонаселённых пунктах.

Кроме того, депутаты поддержали установление для участников региональных инвестиционных проектов нулевой ставки налога на имущество. Льгота будет действовать до 31 декабря 2028 года включительно.

«Её введение призвано повысить инвестиционную привлекательность региона и способствовать выполнению установленных для Ульяновской области на федеральном уровне ключевых показателей эффективности по индексу инвестиций в основной капитал», — говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на 6 мая (10:35 мск) в Ульяновской области за сутки SARS-CoV-2 выявлен у 29 человек, общее число заражённых коронавирусом с начала пандемии достигло 573.

Напомним, ранее возобновили работу салоны красоты, парикмахерские и фитнес-центры (при условии проведения занятий на открытом воздухе).

Читайте развитие сюжета: В Башкирии вылечившийся от COVID-19 врач рассказал о симптомах болезни