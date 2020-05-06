Париж, , 14:13 — REGNUM Европейская комиссия предсказала «историческую» рецессию еврозоны в 2020 году, сильно пострадавшей от пандемии и её последствий для экономики, передает BFM TV.

По данным Европейской комиссии ВВП сократится на 7,7% в зоне евро в 2020 году, а затем на 6,3% в 2021 году.

Во Франции ожидаемый спад экономики составит 8,2% в 2020 году, затем 7,4% в 2021 году.

Будучи ведущей экономикой в Евросоюзе, ВВП Германии сократится на 6,5% в 2020 году.

Согласно прогнозам, ВВП Нидерландов сократится на 6,8%. При этом ВВП Греции упадет на 9,7%, Италии — на 9,5%, а Испании — на 9,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что экономический кризис, вызванный эпидемией COVID-19, «продлится годы».

Подробнее в материале: Министр экономики Франции о кризисе: «Продлится годы»