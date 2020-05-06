Тбилиси, , 14:04 — REGNUM Падение производства мяса птицы в Грузии на фоне карантинных мер упало на 25−30%. Об этом 6 мая сообщил агентству Report заместитель председателя Ассоциации агроэкспертов Михаил Чичакуа.

Он отметил, что обычно в этой области в стране производство было стабильным, но сказались непредвиденные обстоятельства. Ограничения, введенные в Грузии в рамках борьбы с распространением коронавируса, нарушили планы производителей.

«Ограничения были наложены в период, когда компании начинали реализацию. У них были определенные планы, связанные с Пасхой, которые не получилось осуществить. Большая часть куриного мяса продавалась на аграрных рынках, и закрытие рынков также создало большую проблему», — описал ситуацию Чичакуа.

После сокращения сбыта, по словам эксперта, сократилось и производство этой продукции. Представитель сообщества агроэкспертов отметил, что ситуацию ухудшило решение правительства приостановить действия механизма, ужесточающего требования к импорту замороженного мяса птицы.

Напомним, в Грузии с 21 марта приостановлена деятельность различных предприятий, в том числе работа аграрных рынков. С 27 апреля рынкам разрешили возобновить работу при соблюдении ряда мер безопасности, препятствующих распространению инфекций.

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