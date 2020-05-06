Москва, , 13:48 — REGNUM Если бы рубль был резервной валютой, то запуск печатного станка не привел бы к потребительской инфляции. Возможно, поднялись бы в цене акции и упала бы доходность облигаций. Это видно на примере доллара США и еврозоны, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» к. э. н Александр Разуваев.

«Однако рубль не имеет данного статуса, доля России в мировой экономики и финансах невелика. Плюс Банк России поддерживает плавающий, то есть достаточно волатильный курс рубля.

Многие помнят девальвацию 2014 года, поэтому доверие к рублю слабое. Если начать просто печатать деньги и выдавать их гражданам, то мы получим гиперинфляцию.

Конечно, есть финансовые резервы Минфина и ЦБ. Но финансовые резервы правительства — это изъятые в виде налогов и других обязательных платежей деньги нефтяных компаний.

В России в отношении нефтяного сектора действует очень жесткий налоговый режим. То есть финансовые резервы Минфина сформированы за счет акционеров нефтяных компаний — за счет недополученных ими дивидендов.

Понимая, насколько важна после столетия революций в России макроэкономическая, социальная и политическая стабильность, готов с этим смириться. Но отдавать часть своих миноритарных доходов просто неработающим гражданам, желания у меня нет.

И да, все основные российские нефтегазовые холдинги — «Роснефть», «Татнефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» торгуются на бирже. Купить их может любой желающий», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минфина РФ Антон Силуанов объяснил, почему россиянам не стоит ждать раздачи денег.

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