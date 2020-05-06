Москва, , 13:42 — REGNUM Спад на рынке недвижимости продолжится как минимум ещё в мае и июне. Об этом 6 мая заявила руководитель управления стратегии и маркетинга девелоперской компании «Инград» Анна Соколова на онлайн-конференции, посвящённой изменению городов после режима самоизоляции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас много говорят, что упадут цены. В апреле мы увидели существенное снижение спроса. И апрель — это не дно. В большей степени мы увидим последствия карантина и самоизоляции в мае-июне. Сейчас прогнозируется 50−70% падения количества сделок», — заявила Соколова.

Однако в происходящих событиях есть и положительные моменты. Так, ситуация с распространением коронавируса стала толчком к развитию цифровых технологий.

«Раньше мало кто из девелоперов мог провести сделку онлайн, но вот эта ситуация стала таким толчком. Если на начало апреля — конец марта по пальцам можно было пересчитать девелоперов, которые готовы были такое делать, то сейчас все крупные застройщики перешли на онлайн-сделки и разработали технологии, схемы, где клиент может приобрести квартиру, не выходя из дома», — заявила Соколова.

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