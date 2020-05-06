Калуга, 6 мая 2020, 14:51 — REGNUM Врио калужского губернатора Владислав Шапша поблагодарил компании, которые проявили социальную ответственность в борьбе региона с коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее с рабочим визитом Калужскую область посетил руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он отметил, что область показала хороший пример слаженной работы федерального центра и региона по поддержке социально ответственного бизнеса.
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