Калуга, , 14:51 — REGNUM Врио калужского губернатора Владислав Шапша поблагодарил компании, которые проявили социальную ответственность в борьбе региона с коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Компании «НЛМК» и «Андромета» за счет собственных средств закупили 500 бесконтактных термометров и передали их безвозмездно Калужской области. Направим их в лечебные и социальные учреждения районов и городов, туда, где в них нуждаются. И это становится в регионе хорошим трендом», — написал Владислав Шапша на своей странице «ВКонтакте».

Ранее с рабочим визитом Калужскую область посетил руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он отметил, что область показала хороший пример слаженной работы федерального центра и региона по поддержке социально ответственного бизнеса.

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