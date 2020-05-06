Екатеринбург, , 13:23 — REGNUM В Екатеринбурге и других городах Свердловской области прекратят работать магазины торговой сети «Райт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Перед закрытие супермаркетов покупателям предложат большие скидки. Сеть закрывается по всей стране после её продажи компании X5 Retail Group.

Ожидается, что вместо «Райтов» в скором времени откроются магазины сети «Перекрёсток».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее X5 Retail Group по росту бизнеса опередила Amazon. Компания владеет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

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