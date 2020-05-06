Москва, , 13:08 — REGNUM Крупные города постепенно будут отказываться от торговых центров. Об этом 6 мая заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на онлайн-конференции, посвящённой изменению городов после режима самоизоляции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В ближайшее время мы не увидим закат торговых центров. Но торговые центры, где просто сбор магазинов, которые бы могли спокойно себя чувствовать на первых этажах домов, я думаю мы уйдём от этого», — заявил чиновник.

По его словам, снести торговые центры и построить на их местах другие объекты не составит труда. Ведь торгово-развлекательные комплексы построены таким образом, что их демонтаж легко провести.