Брюссель, , 12:43 — REGNUM Прогноз о падении российского ВВП на 5% в 2020 году из-за пандемии нового коронавируса содержится в обнародованном 6 мая обновлённом весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК).

Также в прогнозе пересмотрены с учетом радикального понижения все прежние оценки ЕК по всем мировым странам.

При этом указывается, что рост российской экономики начнется уже в 2021 году и он составит, согласно прогнозу, 1,5%, несмотря на ожидание того, что цены на нефть продолжат быть низкими.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что, по его прогнозу, дефицит российского бюджета составит в 2020 году около 4% ВВП, а снижение ВВП — 5%.