Москва, , 12:38 — REGNUM По итогам первых трёх месяцев 2020 года самым прибыльным новым авто в России стал кроссовер Toyota RAV4. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего российские автолюбители купили 11 396 кроссоверов Toyota RAV4, затратив на них в общей сложности 23,6 млрд рублей.

На втором месте рейтинга машин с самой большой выручкой в РФ — кроссовер Hyundai Creta с выручкой в размере 21,8 млрд рублей. При этом всего в стране было продано 18 637 единиц данной модели.

Тройку лидеров замыкает модель Kia Rio. Её приобрели 22 870 покупателей на сумму в 21,3 млрд рублей.

На четвертом и пятом местах данного списка соответственно модели Volkswagen Tiguan (18,2 млрд рублей; 9330 ед.) и Lada Vesta (18 млрд рублей; 25 771 ед.).

Напомним, самой бюджетной моделью автомобиля в России на начало мая 2020 года является Lada Granta. Её цена начинается от 460 900 рублей (без учета всех спецпредложений дилеров).

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