Милан, Италия, , 12:21 — REGNUM Лидер партии «Вперёд, Италия», экс-премьер страны Сильвио Берлускони в среду, 6 мая, представил свой план по преодолению последствий экономического кризиса в стране.

Среди основных мер плана, названного «Спасти Италию», — введение плоской шкалы налогообложения, снижение налогов и использование средств ЕС в рамках так называемого «механизма европейской солидарности».

Представители других правых оппозиционных партий Италии выступают категорически против этого последнего пункта — по их убеждению, использование такой помощи может запустить в стране «греческий сценарий».

По данным на 5 мая, в Италии умерли 29 315 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 236. Днем ранее показатель увеличился на 195. Выздоровели 85 231 человек, за день этот показатель увеличился на 2352 (днем ранее — на 1225). Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 1075 (днем ранее — на 1221). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 213 013. В настоящее время заражены 98 467 человек — на 1513 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже вторую неделю.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 2-3% ВВП, полагают эксперты.

Правительственные проекты финансовой поддержки экономики предполагают выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане начали получать из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения смягчены, к работе вернулись, по разным оценкам, от 3 до 4 миллионов человек. Заведения общественного питания могут продавать еду навынос, разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности. Большая часть ранее введенных ограничений остаётся в силе. Предприятия розничной торговли возобновят работу 18 мая, бары и рестораны — 1 июня, школы — 1 сентября.