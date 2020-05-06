Москва, , 12:17 — REGNUM Министр финансов России Антон Силуанов показал, что не является государственным деятелем и поэтому должен быть отправлен в отставку, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 6 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя интервью министра, в котором тот заявил, что власти РФ не могут раздавать деньги населению «с вертолёта», так как рубль не является мировой резервной валютой.

«Он несёт бред и противоречит своему руководителю — Белоусову. Но это понятно. Он представляет альтернативную партию и демонстрирует, что позиция его партии не может быть изменена, — сказал Хазин. — Фактически в этом интервью Силуанов выступает от имени своей либеральной партии. И основной его посыл: «Мы, либералы, сильны как никогда. Наша позиция непоколебима. Мы представляем партию, которая запрещает рублю быть резервной валютой. По этой причине рубль не будет резервной валютой». Любой государственной деятель немедленно бы сказал, что надо сделать для того, чтобы рубль стал резервной валютой. Ответ: нужно сделать так, чтобы можно было делать рублёвые инвестиции в экономику. Но Силуанов не является государственным деятелем. Он является наёмным менеджером либеральной команды».

Поэтому, как подчеркнул Хазин, Силуанов должен быть уволен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью издания «Ведомости» Силуанов заявил, что задача правительства РФ состоит в том, чтобы в период кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, помочь тем, кто действительно в этом нуждается, а не соревноваться в количестве потраченных денег.