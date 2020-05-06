Брюссель, , 12:38 — REGNUM Рекордное падение экономики еврозоны прогнозирует по итогам 2020 года Еврокомиссия (ЕК). Падение ВВП составит 7,75%, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне, представляя 6 мая весенний прогноз ЕК.

Речь идёт о глубочайшей рецессии в истории Евросоюза, подчеркнул он. Столь заметный спад обусловлен влиянием на экономику пандемии коронавируса. На территории Евросоюза ВВП снизится на 7,4%, в зоне евро — на 7,75%

В 2021 году ожидается восстановление, однако компенсировать произошедший спад оно не сможет. В США падение ВВП по итогам года составит рекордные 6,5%, говорится в прогнозе.

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