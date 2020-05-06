Минск, , 12:00 — REGNUM На площадку строительства Белорусской АЭС доставили ядерное топливо, предназначенное для первого блока станции. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба белорусского минэнерго.

«На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что в настоящее время на станции обеспечена нужная для этого техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов и обеспечена организационная безопасность персонала при обращении его с ядерным топливом.

«До завоза топлива в соответствии с нормативными документами объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме», — подчеркивается в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления премьеру-министру России Михаилу Мишустину в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.