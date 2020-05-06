Киев, , 11:57 — REGNUM Пшеница становится очень важным «стратегическим продуктом» на ближайшие годы, по сути — «второй нефтью», заявил украинский эксперт, экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак.

Мнение эксперта приводит 6 мая украинское государственное информационное агентство «Укринформ».

Ярмак подчеркнул, что Украине — «в отличие от других стран мира» — голод не грозит, поскольку страна является нетто-экспортером практически всех основных видов продуктов питания. А вот миру, включая даже ведущие страны типа США, грозит голод всегда, подчеркнул украинский экономист, и кризис, связанный с коронавирусом, может значительно углубить эту угрозу.

«Здесь есть две составляющие: физическая невозможность купить продукты, потому что их физически нет в стране, и отсутствие средств на покупку продуктов. Поскольку миллионы людей ежедневно теряют сейчас работу и источники доходов, то вторая составляющая — очень значима. Даже в США, богатой стране в мире, голод грозит тем, кто потерял работу», — отмечает эксперт.

В завершение Ярмак выразил мнение, что Украине не стоит ограничивать экспорт зерна из-за кризиса — «ведь главное, чтобы производителю было выгодно выращивать продукцию».

ИА REGNUM напоминает, что на брифинге 5 мая украинский министр экономики Игорь Петрашко заявил, что на данный момент запасы пшеницы вдвое больше того уровня, который был в прошлом году. По его словам, в июле появится зерно нового урожая, и тогда власти будут «сбалансировано» принимать решение о продовольственной безопасности, включая возможное ограничение экспорта.

Согласно официальным данным, по состоянию на 28 апреля Украина экспортировала 49,99 млн тонн зерна и зернобобовых — это на 7,7 млн. т больше, чем на эту дату в предыдущем маркетинговом году.

До этого правительство Украины снизило прогноз будущего урожая зерновых и зернобобовых культур до 60 млн тонн — из-за дефицита влаги и экономического влияния пандемии коронавируса.