Москва, , 11:44 — REGNUM Если правительство РФ хочет помочь своим гражданам, то оно должно пойти на риск инфляции, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 6 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова, заявившего о том, что РФ не может позволить себе «с вертолёта деньги разбрасывать» и таким образом потратить триллионы рублей.

«Силуанов смешивает две принципиально важные вещи, — сказал Делягин. — Первая, что нужно помогать людям. В федеральном бюджете на 1 апреля 15,9 трлн рублей. Из этих 15,9 трлн господин Силуанов 2 трлн 150 млрд отдал Банку России, по сути дела просто так. В процессе перекладывания Сбербанка из одного государственного кармана в другой. Он показал, что служит разного рода спекуляциям, а не людям. Любая страна, которая хочет помочь своему народу, эмитирует деньги по потребности. Бывает так, что это ведёт к инфляции. Но если страна не хочет, чтобы её граждане умирали, она идёт на риск инфляции. Вопрос приоритетов. А инфляция крайне важна для финансовых спекулянтов. А Силуанов как либеральный фундаменталист служит финансовым спекулянтам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов в интервью изданию «Ведомости» заявил, что «если бы мы печатали резервные валюты», можно было бы и «с вертолёта деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей.