Калуга, , 12:21 — REGNUM В Калужской области наращивается запас лекарственных препаратов и средств защиты для медицинского персонала. Учреждениям здравоохранения активно помогают социально ответственные предприятия, осуществляющие в регионе свой бизнес. Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседания областного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Так, отмечена 100%-ная обеспеченность пульсоксиметрами врачей стационаров больниц, бригад скорой медицинской помощи, участковых терапевтов. В ближайшее время в медучреждения области также поступят две тысячи защитных очков. Компания «Мануфактуры Боско» к 8 мая направит в лечебные учреждения порядка трёх тысяч защитных противовирусных костюмов, а рост выпуска защитных масок достиг 187 тыс. в день. Ранее компании «НЛМК» и «Андромета» за счет собственных средств закупили 500 бесконтактных термометров и передали их безвозмездно в лечебные и социальные учреждения области, включая сельские фельдшерско-акушерские пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, завод компании L’Oréal в калужском индустриальном парке «Ворсино» наладил производство дезинфицирующего геля. Запуск новой продукции состоялся в рамках реализуемой L’Oréal программы солидарности в поддержку борьбы с коронавирусом в России.

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