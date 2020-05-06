Москва, , 11:34 — REGNUM Россия могла бы «разбрасывать деньги с вертолёта» и потратить триллионы рублей на прямую поддержку населения, как это сделали некоторые страны во время пандемии коронавирусной инфекции, если бы печатала резервные валюты. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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При этом он подчеркнул, что перед правительством стоит иная задача, нежели соревноваться в том, кто больше потратит в кризис. Властям нужно, прежде всего, «помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке».

«Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты», — добавил глава федерального ведомства.

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Силуанов указал на то, что малые предприятия, пострадавшие от эпидемии, сейчас получают отсрочки по налогам и арендным платежам. Им также выдают беспроцентные кредиты на зарплату сотрудникам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев заявил, что идея раздавать деньги всем гражданам без исключения ради стимулирования спроса является признаком либо непрофессионализма автора такой идеи, либо его истерики. По его словам, так называемые «вертолётные деньги» — это «абсолютно неадекватная мера поддержки экономики», независимо от сложившихся условий.

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