Москва, , 11:26 — REGNUM Совет директоров «Почты России» одобрил проект соглашения с ВЭБ. РФ о переводе головного офиса на площадку стадиона футбольного клуба ЦСКА. Об этом говорится в сообщении «Почты России».

«Арендовать новое офисное пространство планируется с 2021 года, после его ремонта и отделки, которые обеспечиваются ВЭБ. РФ за счет собственных средств», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что новый офис будет вмещать 3,1 тыс. сотрудников, это «полностью снимет острый вопрос о дефиците посадочных мест для персонала».

Как сообщало ИА REGNUM, стадион находится на 3-й Песчаной улице в Северном административном округе Москвы, его строительство было начато в 2007 году. Сооружение открылось 10 сентября 2016 года.