Москва, , 11:16 — REGNUM Из-за эпидемии коронавируса в апреле 2020 года в России продажи бензина сократились более чем на 60% по сравнению с февралем текущего года. Об этом сообщается в исследовании, проведённом банком «Русский Стандарт».

Специалисты банка проанализировали наполняемость чеков в мобильном банке и определили самые популярные категории продуктов и промтоваров.

Среди категории «услуги» лидерство у автозаправок. А самым востребованным здесь товаром является бензин.

Отмечается, что продажи АИ-92 и АИ-95 из-за действующих в стране ограничительных мер по итогам апреля снизились на 9,73% по сравнению с мартом и на 60,16% по сравнению с февралем.

Напомним, согласно данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, в РФ производство бензина в апреле 2020 года сократилось на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также: Литр бензина в России за неделю подешевел на одну копейку