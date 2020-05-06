Челябинск, , 11:02 — REGNUM Арбитраж Челябинской области дал администрации Магнитогорска время до 15 мая 2020 года для устранения недочётов, которые не дают принять к производству иск о крупном земельном споре. Ответчиком в деле выступает Росимущество и управление ведомства в Челябинской и Курганской областях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд ещё в марте 2020 года, но до сих пор его судьба не решена. Истец допустил нарушения, в частности не предоставил «доказательства обжалования (оспаривания) отказа Росимущества и признания его незаконным, обоснование невозможности обращения в установленном порядке в Росимущество», а также не указал нормы гражданского закона, на основании которых заявлен иск.

В споре речь идёт о понуждении к безвозмездной передаче земельного участка общей площадью 2 050 000 кв. м с кадастровым номером 74:33:1 333 001:59, расположенного в Орджоникидзевском районе. Участок относится к землям населённых пунктов и предназначен под аэродром. Кадастровая стоимость надела — 2 473 120 000 рублей.

В качестве способа исполнения решения суда мэрия требует от ответчика «принятия в месячный срок с даты вступления решения суда в законную силу» соответствующего документа.