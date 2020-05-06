Москва, , 11:02 — REGNUM Сотрудники РЖД, чьё присутствие на рабочем месте не является критически важным, будут трудиться в удалённом режиме по меньшей мере до конца мая. Об этом заявил генеральный директор компании Олег Белозёров, сообщает корпоративное издание «Гудок».

Белозёров пояснил, что такой режим необходим для обеспечения бесперебойных перевозок. Удалённый режим работы снижает риск распространения коронавирусной инфекции внутри компании.

На сегодняшний день удалённо трудятся более 100 тыс. работников РЖД. В их числе люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания.

До конца мая будет действовать особый порядок оплаты больничных для работников РЖД. После выплаты пособия по нетрудоспособности компания компенсирует им недостающую сумму до среднемесячного заработка.

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