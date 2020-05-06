Горно-Алтайск, , 10:55 — REGNUM В Республике Алтай могут начать выпуск пива под названием «Коронавирус». Заявку для регистрацию в качестве товарного знака этого слова подал один из собственников «Майминского пивоваренного завода на Алтае». Об этом сообщает «Собеседник».

Как отмечается, другие определения, связанные с пандемией также уже заняты. Так, ещё 28 марта были поданы заявки на товарные знаки «Самоизоляция» и «Карантин» для производства пива и водки.

Напомним, к 6 мая в России подтвердили почти 166 тыс. случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки, как сообщало ИА REGNUM, выявлено 10,5 тыс. новых случаев.

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