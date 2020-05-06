Москва, 6 мая 2020, 10:26 — REGNUM Власти РФ должны эмитировать валюту по потребностям страны, чтобы помогать своему народу, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 6 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что власти РФ могли бы раздавать деньги населению «с вертолёта», если бы РФ печатала резервные мировые валюты.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Силуанов в интервью изданию «Ведомости» сказал, что следует поддержать бизнес в вопросе сохранения трудоустройства.
Читайте ранее в этом сюжете: «Вывих мозга» – Делягин об объяснениях министра финансов РФ Силуанова