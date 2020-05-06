Москва, , 10:26 — REGNUM Власти РФ должны эмитировать валюту по потребностям страны, чтобы помогать своему народу, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 6 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что власти РФ могли бы раздавать деньги населению «с вертолёта», если бы РФ печатала резервные мировые валюты.

«Про резервную валюту — это в чистом виде отговорка, — сказал Делягин. — Чем отличается страна с колониальной финансовой системой от страны, которая эмитирует резервную валюту? Фундаментальное отличие заключается в том, что страна, которая эмитирует такую валюту, делает это по потребности. И это обязанность любого государства. Если государство служит своему народу, то оно эмитирует валюту по потребности страны. Казахстан не печатает резервную валюту. Тенге намного слабее рубля. Но Казахстан помогает своим гражданам, потому что казахстанские силуановы считают, что они служат своему народу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Силуанов в интервью изданию «Ведомости» сказал, что следует поддержать бизнес в вопросе сохранения трудоустройства.

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