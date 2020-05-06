Севастополь, , 10:25 — REGNUM В арбитраж Севастополя поступил многомиллионный иск ГУПС «Севастопольский винодельческий завод» к крупному российскому дистрибьютору винодельных предприятий России, Италии, Испании и других стран. Ответчик — ООО «Винторг» с 2019 года также является обладателем прав на производство и продажу знаменитого «Советского шампанского». Иск ещё не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск поступил 29 апреля 2020 года, сумма претензий — 30 487 370,2 рубля. Подробности спора пока неизвестны, но 30 апреля истец попросил об отсрочке уплаты госпошлины.

Напомним, ранее претензии к «Винторгу» имели старейшие виноделы Крыма — ГУП «Производственно-аграрное объединение «Массандра». Иск был подан на сумму более 158,8 млн рублей, которая фигурировала как задолженность по договору поставки. Производство по делу прекратили в конце марта 2020 года в связи с отказом от иска.

Ответчик работает на рынке более 20 лет.