Москва, , 10:10 — REGNUM Политика министра финансов РФ Антона Силуанова удерживает многих граждан России в нищете, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 6 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя интервью министра, в котором тот, рассуждая о помощи населению в период экономического кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции, сказал, что если бы Россия печатала резервные валюты, то она могла «с вертолёта деньги разбрасывать».

«То, что он сказал, это вообще вывих мозга, — сказал Делягин. — Одно совершенно не связано с другим. Речь идёт не о раздаче денег, а о конкретной помощи людям, которые политикой этого же Силуанова удерживаются в бедности и нищете. То есть человек удерживает людей в нищете и при этом говорит, что его задача — помочь тем, кто нуждается. Возможно, он действительно верит, что люди, имеющие месячный доход в 17 тысяч рублей, это средний класс, который себе ни в чём не отказывает. Но он не помогает даже тем, у кого доход ниже прожиточного минимума. Он даже это не пытается делать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов в интервью изданию «Ведомости» сказал, что задача правительства РФ состоит в том, чтобы в период кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, помочь тем, кто действительно в этом нуждается, а не соревноваться в количестве потраченных денег.

Читайте ранее в этом сюжете: Силуанов назвал условие для раздачи «вертолётных денег» населению России