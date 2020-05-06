Москва, 6 мая 2020, 10:10 — REGNUM Политика министра финансов РФ Антона Силуанова удерживает многих граждан России в нищете, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 6 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя интервью министра, в котором тот, рассуждая о помощи населению в период экономического кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции, сказал, что если бы Россия печатала резервные валюты, то она могла «с вертолёта деньги разбрасывать».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов в интервью изданию «Ведомости» сказал, что задача правительства РФ состоит в том, чтобы в период кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, помочь тем, кто действительно в этом нуждается, а не соревноваться в количестве потраченных денег.
Читайте ранее в этом сюжете: Силуанов назвал условие для раздачи «вертолётных денег» населению России