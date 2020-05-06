Ташкент, , 10:09 — REGNUM Около 2,25 трлн сумов ($223 млн) из антикризисного фонда Узбекистана направлено на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на совещании по распространению инфекции, сообщили в пресс-службе главы государства.

На противоэпидемиологические мероприятия в республике также направлено $500 млн международных финансовых организаций. Таким образом, общая сумма составила $723 млн.

«Как бы трудно это ни было, мы должны научиться работать и жить в условиях пандемии, в соответствии со всеми требованиями», — сказал Мирзиёев. Он добавил, что власти Узбекистана будут постепенно ослаблять карантинный режим.

Отметим, по состоянию на 6 мая в Узбекистане выявили 2217 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1539 человек, скончались десять пациентов.

Читайте также: Пандемия: городам в Узбекистане будут присваиваться цвета благополучия