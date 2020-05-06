Тбилиси, , 10:02 — REGNUM Новую программу поддержки производителей молока запустили в Грузии. Об этом 6 мая сообщает агентство Report со ссылкой на министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства страны.

Как сообщили журналистам в ведомстве, финансирует программу Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) из Италии. На это выделено €16 млн. Часть денег будет предоставлена в виде грантов, а часть пойдет на льготное кредитование.

Сообщается, что софинансирование должно составить от 40% до 80%. Программа рассчитана на шесть лет. Поддержка будет оказана фермерам, у которых от пяти до 20-ти голов дойного скота.

Напомним, в апреле в Грузии было отмечено падение спроса на молоко, что вызвало снижение его производства. Это привело к тому, что ряд фермеров решили перейти от производства молока к производству мяса.

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