Берлин, , 09:41 — REGNUM В марте 2020 года спрос на товары промышленного производства в Германии упал на 15,6%, что является самым низким показателем с 1991 года. Об этом 6 мая сообщается в отчете статистического управления страны.

Причиной тому стали карантинные меры, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекции.

По данным статистического управления, внутренние заказы упали на 14,8%, а заказы из-за рубежа снизились на 16,1%.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, быстро распространилась на весь мир, вынуждая правительства многих стран вводить карантинные меры, что, в свою очередь, ударило по мировой экономике.