Сеул, , 09:27 — REGNUM С января по апрель 2020 года экспорт продуктов питания из Южной Кореи за рубеж составил 2,9 трлн вон (~$2,38 млрд), что на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Согласно опубликованным данным, экспорт кимчи вырос на 30,7%, до 55,3 млрд вон (~$45,1 млн), лапши быстрого приготовления рамён — на 34,5%, до 237,8 млрд вон (~$194 млн).

Помимо этого, увеличились поставки кондитерских изделий и соусов, а алкогольных напитков, напротив, сократились.

Отмечается, что экспорт продуктов питания в США вырос на 35,3%, в страны АСЕАН — на 3,8%, а в страны Евросоюза — на 11,1%. С другой стороны, экспорт в Японию и Китай сократился.

Кимчи — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь пекинскую капусту.