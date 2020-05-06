Мапуту, , 09:11 — REGNUM Южная Корея поставила в Юго-Восточную Африку 2500 наборов для диагностики коронавируса общей стоимостью 50 млн вон (~$40 900). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Мозамбике.

По их словам, церемония передачи медикаментов, на которой присутствовал министр здравоохранения Мозамбика, состоялась 4 мая.

Отмечается, что тесты были предоставлены компанией Youngsan Glonet, имеющей производственные мощности в африканской стране.

В настоящее время в Мозамбике выявлено 80 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что в 2019 году власти Южной Кореи предоставили Мозамбику гуманитарную помощь в размере $1,1 млн после того, как циклоны Кеннет и Идай и уничтожили в стране целые деревни.