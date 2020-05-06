Пекин, , 09:00 — REGNUM В дилерских салонах Geely в Китае появились выставочные и тестовые образцы большого кроссовера HaoYue. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

Длина новой модели составит 4835 мм, а размер колесной базы — 2815 мм. Клиренс авто равен 190 мм.

В зависимости от модификации покупателям будут доступны модели HaoYue с пятью, шестью или семью посадочными местами. Стоит отметить, что второй ряд сидений будет иметь повышенный уровень комфорта.

В автомобиле установлена виртуальная «приборка», новейшая мультимедиа и электронный селектор коробки передач.

Моторная линейка HaoYue будет состоять из двух агрегатов. Первый — 1,5-литровый двигатель с отдачей 177 л. с. Второй — 1,8-литровый турбодвигатель производительностью 184 л. с.

Базовая комплектация будет стоить 126,8 тыс. юаней (около 1,3 млн рублей). Старт продаж модели начнется уже в июне 2020 года.

Напомним, с 1 мая дилеры компании Geely в Белоруссии начали продажи нового седана GE. Новинка предлагается в двух комплектациях.

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