Брюссель, , 08:54 — REGNUM Европейская комиссия заинтересована в усилении роли гражданского общества в «проведении демократических преобразований» в странах — участницах программы ЕС «Восточное партнёрство». На реализацию этих целей ЕК намерена направить €3,7 млн, сообщает RT со ссылкой на предварительное уведомление к контракту.

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Так, проектом предусматривается реализация стипендиальных программ и проведение исследований, а также организация хакатонов и мероприятий по электронному обучению.

Напомним, проект Европейского союза «Восточное партнёрство» был запущен с целью развития интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего Советского Союза: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует укрепить потенциал «публичной дипломатии ЕС» и улучшить понимание европейской политики в России. На эти цели будет выделено €2 млн.

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