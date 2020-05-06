Самара, , 08:57 — REGNUM Третья крупная партия одноразовых масок поступила в Самарскую область. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, очередной миллион средств индивидуальной защиты поступит в аптеки области. Маски имеют сертификаты и соответствуют всем стандартам.

Отмечается, что эта партия прибыла раньше запланированного срока.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе с 1 мая введен обязательный масочный режим. Это значит, что в общественных местах люди обязаны находиться только в средствах индивидуальной защиты.

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