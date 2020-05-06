Ульяновск, , 08:51 — REGNUM Прокуратура Новоспасского района Ульяновской области вступилась за ветерана Великой Отечественной войны, которому администрация муниципалитета отказала в постановке на жилищный учёт. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что в ноябре 2019 года администрация Новоспасского района отказала инвалиду второй группы, которому 9 мая 2020 года исполнится 92 года, в постановке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.

«Должностные лица сослались на то, что фронтовик зарегистрирован в доме в посёлке Новоспасское с соблюдением учётной нормы. Вместе с тем прокуратурой выяснено, что данное жилье принадлежит дочери гражданской жены ветерана, собственного жилого помещения фронтовик не имеет», — говорится в сообщении.

Прокурор района направил в суд иск об обязании администрации муниципалитета поставить ветерана Великой Отечественной войны на учет как нуждающегося в жилье.

Как сообщало ИА REGNUM, на 9 мая 2019 года в Ульяновской области проживали более 14 тыс. ветеранов, в том числе 437 инвалидов и участников войны, 88 солдатов последнего военного призыва, 77 жителей блокадного Ленинграда и участников обороны, 117 несовершеннолетних узников фашизма, свыше 10,2 тыс. тружеников тыла, более 3 тыс. вдов.