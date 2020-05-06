Москва, , 08:44 — REGNUM Дефицит российского бюджета составит в 2020 году около 4% ВВП, а снижение ВВП — 5%. О таком прогнозе рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью, опубликованном 6 мая в газете «Ведомости».

Он отметил, что Минфин рассматривает несколько не очень оптимистичных сценариев. Базовый сценарий соответствует оценкам ЦБ, это сокращение ВВП на 5%. Доходы бюджета будут на 4 трлн рублей меньше ожидаемого, в том числе на 1,5 трлн рублей будут меньше нефтегазовые доходы относительно их базового уровня.

Ненефтегазовые доходы будут меньше на 2 трлн рублей, дефицит бюджета составит около 4% ВВП.

Минфин, пояснил министр, увеличивает расходы, чтобы финансировать и текущие обязательства, и антикризисные программы. На это пойдут средства ФНБ и займы. Также будут использованы средства от приобретения акций Сбербанка у Банка России, это 1,07 трлн рублей.

Силуанов подчеркнул, что в текущем году недопустимо значительное неисполнение бюджета. Поддержка экономики РФ в условиях связанного с пандемией кризиса оценивается более чем в 6,5% ВВП.

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