Сеул, , 08:43 — REGNUM В марте 2020 года объём онлайн-торговли в Южной Корее вырос на 11,8%, до 12,58 трлн вон (~$10,2 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, расходы на продукты питания выросли на 91,8%, на доставку еды — на 75,8%, товаров для дома — на 46,9%, компьютеров и периферийных устройств — на 30,1%. С другой стороны, продажи в культурно-досуговой сфере, напротив, сократились на 88,9%, в сфере туризма и транспорта — на 73,4%.

Сумма транзакций, совершенных с помощью мобильных девайсов, составила 8,46 трлн вон (~$6,9 млрд), что на 19,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что на долю транзакций, совершенных с помощью девайсов, пришлось 67,3% от общего количества, что на 4,2% больше, чем в марте 2019 года.

В первом квартале 2020 года южнокорейцы потратили на онлайн-покупки 36,8 трлн вон (~$30,09 млрд), что на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.